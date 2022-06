Nog 28 dagen om je belastingaangifte op papier in te dienen: onze fiscaal expert beantwoordt 15 lezersvragen

Russische economie krimpt als gevolg van internatio­na­le sancties

De Russische economie wordt zichtbaar geraakt door de internationale sancties tegen Rusland en de massale boycot van het land door westerse bedrijven. Nieuwe cijfers van het ministerie van Economische zaken van Rusland wijzen op een economische krimp van 3 procent in april, nadat in maart nog sprake was van een groei van het bruto binnenlands product (bbp) met 1,3 procent.

