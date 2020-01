Nog 150 miljoen euro zwart geld aangegeven in december ADN

06 januari 2020

19u41

Vorig jaar werd bijna 400 miljoen euro zwart geld aangegeven, waarvan meer dan een derde in december. Dat bericht De Tijd vanavond op zijn website.

Net als de vorige jaren liep het volgens de krant in december opnieuw storm voor de fiscale regularisatie. Tijdens de eerste 11 maanden was voor 248 miljoen euro zwart geld aangegeven, vorige maand kwam daar nog eens 146 miljoen euro bij. Aanleiding voor de eindejaarsrush is de stijging van de boetetarieven in 2020.

In totaal werden vorig jaar 609 dossiers ingediend. Het gros hiervan gaat over ontdoken inkomsten die onderworpen zijn aan de federale belasting, zoals roerende inkomsten.



De teller van de vierde regularisatieronde, die in 2016 begon, staat al op 1,5 miljard euro aangegeven zwart geld. Dat leverde de fiscus intussen 475 miljoen euro aan heffingen op, waarvan ongeveer 120 miljoen in 2019.

Tijdens de vorige regularisatierondes, die plaatsvonden in 2004 en tussen 2006 en 2013, werd 13,6 miljard euro zwart geld aangegeven. Dat leverde de fiscus toen 3 miljard euro aan heffingen op.