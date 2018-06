Nog 133 nieuwe 'Panama'-Belgen onder wie een prins IB

21 juni 2018

04u44

Bron: Belga 0 Geld Er zijn nog eens 1,2 miljoen documenten uitgelekt bij Mossack Fonseca, het Panamese advocatenkantoor dat de spil was in de Panama Papers. Daarin duiken 133 nieuwe namen van Belgen op, onder andere van hoge adellijke families. Dat melden Knack, De Tijd en Le Soir.

De eerste reeks Panama Papers leverde al 732 namen op van Belgen of buitenlanders die hier wonen, in de nieuwe Panama Papers duiken nog eens (minstens) 133 nieuwe namen van Belgen op. Daar zitten geen bekende individuen tussen, maar bijvoorbeeld wel drie telgen van adellijke families, onder wie een prins.

Exotische schermconstructies

Hij bezit zijn aandelen en Zwitserse bankrekeningen via de postbusvennootschap Privatequity. Het geval bewijst dat het gebruik van exotische schermconstructies na de Panama Papers niet is gestopt: de Belgische prins nam nog in augustus vorig jaar via zijn Zwitserse advocaat contact op met het geplaagde Panamese kantoor Mossack Fonseca om zijn postbusvennootschap te verhuizen van de Seychellen naar Panama.