Nog 1 dag om je belastingaangifte in te dienen. Check zeker deze codes: “Een fout kan je 500 euro kosten”

Rusland lost voor het eerst in eeuw buitenland­se schuld niet af

Rusland is voor het eerst sinds 1918 niet in staat een deel van zijn buitenlandse schulden af te lossen. Dit is een gevolg van de steeds strengere westerse economische sancties tegen het land. Zondag aan het eind van de dag verstreek de respijtperiode voor een bedrag van ongeveer 100 miljoen dollar (95 miljoen euro) aan rentebetalingen, die Rusland sinds 27 mei aan buitenlandse investeerders verschuldigd was.

27 juni