NMBS ziet schuldenberg voor het eerst in jaren slinken tot 2,4 miljard HA

30 maart 2018

16u34

Bron: Belga 0 Geld De NMBS heeft haar schuldenberg vorig jaar met bijna 150 miljoen euro afgebouwd tot 2,483 miljard euro. Dat meldt het Belgische spoorbedrijf.

Dat de NMBS haar schulden voor het eerst in jaren niet meer ziet toenemen, is te danken aan een fors verbeterd operationeel resultaat. De recurrente ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van het bedrijf is vorig jaar meer dan verdubbeld tot 77,3 miljoen euro. Dat was vooral te danken aan het stijgende aantal reizigers. Het aantal binnenlandse reizigers nam met 3,6 procent toe tot 235,3 miljoen.