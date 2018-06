Niveau van corruptie op zes jaar tijd verdubbeld in België TTR

07 juni 2018

10u48

Bron: Belga 3 Geld Een op de vijf kaderleden in Belgische bedrijven is in de loop van de twee voorbije jaren geconfronteerd geweest met frauduleuze praktijken. Dat blijkt uit een onderzoek van consultancybedrijf EY waaruit de krant L'Echo vandaag citeert. Op de 55 onderzochte landen doen alleen Oekraïne (36 procent) en Kenia (26 procent) het slechter.

Met zijn 20 procent zit België net boven het gemiddelde (11 procent). De corruptie is hier twee keer zo groot als in de rest van West-Europa (10 procent). In de loop van de voorbije zes jaar is het niveau van corruptie in ons land zelfs verdubbeld.

Volgens 12 procent van de kaderleden is een beroep doen op corruptie te rechtvaardigen als een bedrijf zich hiermee uit een moeilijke positie kan bevrijden. Toch vindt 96 procent van de leidinggevenden in bedrijven dat een onderneming er alles aan moet doen om zijn integriteit te bewaren.