Nissan wil wereldwijd 10.000 jobs schrappen

23 juli 2019

20u19

Bron: AFP 1 Geld De Japanse autobouwer Nissan is van plan om aan te kondigen dat er wereldwijd 10.000 banen verdwijnen, of meer dan 7 procent van de 139.000 Nissan-medewerkers. Dat melden verschillende Japanse media op basis van bronnen in het bedrijf.

Topman Hiroto Saikawa had bij de voorstelling van de slechte jaarresultaten in mei al "drastische hervormingen" aangekondigd, die 4.800 banen zouden kunnen bedreigen.

Samen met Renault vormt Nissan het grootste autobedrijf ter wereld. De aankondiging zou gebeuren tijdens de voorstelling van de kwartaalresultaten, donderdag. De ontslagen zouden in Zuid-Amerika vallen en in andere regio's waar de cijfers slecht zijn.



In het in maart afgesloten gebroken boekjaar is de nettowinst van Nissan met 57 procent gedaald, tot 2,5 miljard euro. Voor het lopende jaar worden gelijkaardige cijfers verwacht.

De banden met Renault, dat 43 procent van de Japanse autobouwer in handen heeft, hebben te lijden onder de arrestatie van voormalig topman Carlos Ghosn. Ghosn belandde achter de tralies na aantijgingen over financiële fraude.