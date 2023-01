Nieuwe wagen op afbetaling? Bij deze bank vind je het beste tarief voor je autolening

Spaargids.beHet Autosalon is traditioneel het moment waarop banken uitpakken met goedkopere autoleningen. De huidige tarieven liggen weliswaar een pak boven het peil van de vorige jaren. Het goedkoopste tarief is op dit moment 2,49%. Vorig jaar was dat nog 0,59%. Waar ben je het best af als je nu een autolening wil aangaan? Spaargids.be zocht het uit.

De periode van het Autosalon is doorgaans de belangrijkste periode van het jaar voor autoverkopers. En dus pakken ze dan graag uit met nieuwigheden en kortingen. Voor de afdelingen van de banken die autoleningen slijten, is dat niet anders.



De situatie vorig jaar

Vorig jaar konden particulieren bij Beobank nog een lening voor de financiering van hun nieuwe auto afsluiten tegen 0,59%. Dat was toen het laagste tarief ooit.

Dat ultralage tarief had vooral te maken met de politiek van de Europese Centrale Bank. Die rekende op dat moment nog een strafrente van 0,50% aan voor gelden die de commerciële banken bij haar plaatsten. En dus hadden die er alle belang bij om een andere bestemming te zoeken voor het geld dat ze bij de spaarders had opgehaald, hoe klein de opbrengst daarvan ook was.

De situatie nu

Vandaag is de situatie helemaal anders. De commerciële banken krijgen al 2% rente voor het opgehaalde spaargeld dat ze, zonder financiële risico’s te lopen, bij de Centrale Bank doorplaatsen. Dus moeten ook alle krediettarieven boven dat peil worden getild.

De banken houden er bovendien rekening mee dat de rentevoet de komende maanden nog kan stijgen. De Europese Centrale Bank gaf immers al aan dat ze haar tarieven zal verhogen om de inflatie verder onder controle te krijgen.

Dit alles heeft gevolgen voor de huidige tarieven voor de autofinancieringen en de kortingen die daarop worden gegeven. De voorbije dagen bleef het dan ook vrij kalm op dat vlak. En de kortingen die toch worden gegeven, bleken vrij bescheiden.





Wat is nu het goedkoopste tarief?

Het goedkoopste tarief wordt, net als de vorige jaren, geboden door Beobank, dat op de vooravond van het Autosalon uitpakte met een tarief van 2,49%. Dat betekent dat bijvoorbeeld voor een lening van 20.800 euro, die in vijf jaar wordt terugbetaald gedurende zestig maanden, telkens 368,79 euro afbetaald moet worden. Op het einde van de rit zal de kredietnemer dan, bovenop zijn geleend kapitaal van 20.800 euro, nog 1.327,40 euro aan intresten hebben betaald.

Dat goedkoopste tarief geldt bij Beobank echter alleen voor de financiering van elektrische of hybride voertuigen. Daarbij kan tot 120% van de waarde van het voertuig worden geleend, zodat ook de laadpaal meegefinancierd kan worden. Er is wel een maximum van 50.000 euro. De lening moet ook in maximaal 60 maanden worden terugbetaald.

Voor de leningen voor nieuwe of recente auto’s met een verbrandingsmotor heeft Beobank ook het goedkoopste tarief met 2,99%. Dit tarief gaat in op 16 januari en blijft er tot eind februari van kracht.



Bij Beobank is het trouwens de eerste keer dat de bank uitpakt met een lager tarief voor hybride of elektrische voertuigen. Bij andere banken is die opdeling al langer gemeengoed. Ze zeggen daarmee de overstap naar milieuvriendelijkere mobiliteit te willen stimuleren. De goedkopere tarieven voor elektrische voertuigen gelden er trouwens vaak ook voor wie een lening wil afsluiten voor een (elektrische) fiets.

Hogere leningen voor elektrische wagens

Wie leent voor een elektrisch voertuig, leent doorgaans trouwens ook meer dan wie dat doet voor een auto met een klassieke verbrandingsmotor. Bij Belfius, dat een verlaagd tarief van 3,25% voor de financiering van een elektrisch voertuig bekendmaakte, werd vorig jaar gemiddeld 30.720 euro geleend voor een elektrische auto. Voor een klassieke auto lag dat op 21.459 euro.



Belfius-klanten die voor een voertuig met beperkte uitstoot kiezen, zijn ook gemiddeld iets ouder (50 jaar). 16% is jonger dan 35 jaar. Bij de overige nieuwe autoleningen zijn de Belfius-klanten gemiddeld 46 jaar en is meer dan een kwart jonger dan 35 jaar.

