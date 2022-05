Nieuwe vergelijkingsmethode voor energiecontracten zorgt voor verwarring: hoe doe je de beste zaak?

Vandaag zijn er twee manieren om energiecontracten te vergelijken. De standaard vergelijkingsmethode, aanbevolen door de CREG, de federale energieregulator in ons land, baseert zich op basis van de geraamde jaarlijkse kosten. De methode maakt gebruik van gegevens uit het verleden, zoals de laatst gekende variabele prijscomponent. “Maar door de sterke schommelingen in de huidige markt, levert die vergelijking soms vreemde resultaten op”, zegt Kristof De Paepe, specialist bij mijnenergie.be. “Zo slagen leveranciers erin contracten goedkoop uit de vergelijking te laten komen, door te spelen met de indexering op maand- of kwartaalbasis. Maar op jaarbasis geeft dat een vertekend beeld.”

Daarom lanceerde de VREG, de Vlaamse energieregulator, een nieuwe methode die het creatief omspringen met indexaanpassingen moet tegengaan, door zich te baseren op de toekomst. “De marktprijs uit het verleden speelt daarin geen rol meer, wel wat op de beurs de vastgelegde prijs is over een toekomstige periode van twaalf maanden.” De prijs op de termijnmarkt vormt hier dus het uitgangspunt, waardoor de prijzen minder schommelen.

Verwarring

Als consument krijg je dus twee vergelijkingsmethodieken voorgeschoteld, waarvan de resultaten sterk kunnen verschillen. Het is daarbij perfect mogelijk dat wie als goedkoopste uit de bus komt in de ene vergelijking, volgens de andere methodiek helemaal niet bovenaan prijkt. Een vervelende situatie, waarvan de consument de dupe is.

Wie de vergelijking maakt, kan daarom best enkele zaken in het achterhoofd houden. Kristof De Paepe: “De leveranciers gebruiken de manier van de CREG om hun prijzen te bepalen. Daardoor komt het dat de resultaten van de nieuwe VREG-methodiek niet overeenkomen met wat er op de tariefkaart van de leveranciers staat.” Het maakt het in ieder geval moeilijk vergelijken en kiezen voor de consument. Mijnenergie.be biedt beide mogelijkheden aan, maar beveelt de nieuwe manier van vergelijken nog niet aan omdat geen enkele leverancier ze ondersteunt. In de toekomst zullen leveranciers misschien ook de andere manier van prijsbepaling hanteren en die prijzen op hun tariefkaart zetten.

Inschatting

Elke methodologie om variabele prijzen te berekenen, vormt een richtinggevende inschatting. Het is helaas niet mogelijk om met 100% nauwkeurigheid te bepalen hoeveel je aan het eind van het contractjaar exact zult betalen. Wel geven beide methodes een objectieve vergelijkingsbasis. De standaardmethode biedt als grote voordeel dat ze uniform wordt toegepast door zowel de federale energieregulator CREG als de energieleveranciers.

De nieuwe methode van de VREG zorgt er dan weer voor dat de vele prijsvariaties, voor een stuk bewust gecreëerd door de leveranciers, minder impact hebben op de raming. Zo ontstaat een realistischer beeld en kan je als consument een betere inschatting maken. “De mensen mogen wel niet verwachten dat ze op het einde van het jaar met die exacte totaalprijs zullen eindigen”, benadrukt Kristof De Paepe. “Het blijft om een variabel tarief gaan en niemand heeft een glazen bol.”

Leveranciers die goed uit de vergelijking op basis van de prijzen op de termijnmarkt komen, leveren doorgaans wel de beste deal op voor de consument. Maar vergeet niet dat er op de tariefkaart van de leveranciers een andere kilowattuurprijs zal staan én dat het bedrag onderaan je factuur niet exact met het vooropgestelde bedrag overeen zal komen. “Wat logisch is”, aldus De Paepe.

Jaarlijks vergelijken

Als consument hoef je de prijzen van de leveranciers zeker niet voortdurend in de gaten te houden en je suf te vergelijken. “We raden aan om één keer per jaar te vergelijken en daarna eventueel te veranderen van leverancier. Meestal lopen er ook promoties die voor een jaar gelden. Die zijn vaak interessant om voor een heel jaar mee te nemen. Daarna kan je opnieuw vergelijken.” Bovendien is het ook niet zo verstandig om binnen het jaar meermaals van leverancier te veranderen. “Leveranciers rekenen hun abonnementskosten doorgaans voor een jaar aan. Als je verschillende keren per jaar naar een andere leverancier overstapt, verlies je dus telkens een stukje van je abonnementskosten, want die betaal een jaar vooruit.”

