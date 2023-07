Nieuwe vakantieregels vanaf 2024: arbeidsexpert vertelt wat je zeker niet mag missen

JobatVakantie is voor de meesten onder ons heilig, en een flink aantal wetten garandeert dan ook dat werknemers ieder jaar van hun welverdiende rust kunnen genieten. Die regels zullen er vanaf 2024 echter enigszins anders uitzien, en de wijzigingen spelen in het voordeel van de werknemer. Wil je niets missen over je nieuwe rechten? Jobat.be vroeg tekst en uitleg aan Marijke Beelen, juridisch adviseur van hr-dienstenbedrijf Acerta.

Welke nieuwe wetten omtrent de jaarlijkse vakantie zitten in de pijplijn?

Marijke Beelen: “Om te beginnen zal vanaf 2024 het overdragen van vakantiedagen in bepaalde gevallen mogelijk zijn. Daarnaast staat een tweede nieuwe wet werknemers die tijdens hun verlof ziek vallen vanaf volgend jaar toe om die ‘verloren’ vakantiedagen later op te nemen. En dan ligt er nog een wet op tafel die de verrekening van het vakantiegeld bij uitdiensttreding op een andere manier wil laten verlopen, maar dit laatste is nog zeer voorbarig en complex.”



Laten we ons dan toespitsen op de wetten die al meer vorm hebben. Wat houdt het recupereren van ziektedagen precies in?

“Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie, geldt nu het principe van ‘de eerste schorsing primeert’: de werknemer was in vakantie, zijn contract is in eerste instantie geschorst omwille van vakantie en het kan dus niet meer geschorst worden omwille van ziekte. De reden waarom de zieke werknemer afwezig is, blijft vakantie.”

“Vanaf 1 januari 2024 kan een werknemer die ziek valt tijdens zijn verlof, zijn vakantiedagen - op vertoon van doktersattest - echter laten omzetten in ziektedagen. De vakantiedagen die zo vrij komen, kan hij dan later opnemen. Ziektedagen zijn het meest bekende voorbeeld, maar er zijn nog enkele andere vormen van schorsing, zoals moeder- of vaderschapsrust of adoptieverlof. Er zijn ook schorsingen die geen aanleiding geven tot het omzetten van vakantie. Denk aan onbetaald verlof of kort verzuim.”



Wat zal er veranderen op vlak van het overhevelen van vakantiedagen naar een volgend jaar?

“Een werknemer heeft in regel, want uitzonderingen zijn mogelijk, 20 vakantiedagen per jaar en die moet hij in datzelfde jaar opnemen. Op dit moment mag je vakantiedagen wettelijk gezien niet overdragen naar het jaar daarop. Maar vanaf 1 januari 2024 kan een werknemer in bepaalde omstandigheden wél vakantiedagen overhevelen."

“Als zo een overdracht mogelijk is, dan krijgt de werknemer tot 24 maanden na het jaar waarin hij die vakantie niet kon opnemen nog de kans om deze toch te nemen.”

Kan je er voor kiezen om je vakantiedagen op te sparen om het jaar nadien bijvoorbeeld één lange reis te maken?

“Nee, het overdragen kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Het is zeker niet de bedoeling dat je dagen gaat opsparen. De regel blijft dat een werknemer vier weken vakantie per jaar heeft en hij die ook moet nemen in dat jaar. Lukt dat toch niet omwille van concrete redenen zoals ziekte of een ongeval, moederschapsrust of pleegzorgverlof, en zit je daardoor op 31 december met een overschot aan vakantiedagen? Dan krijg je dus nog twee jaar extra tijd om die niet-gebruikte verlofdagen alsnog te benutten.”

“Deze situatie zal zich eerder voordoen op het einde van het jaar. Een werknemer die ziek is geworden in februari, heeft immers nog tien maanden om vakantie te nemen. Een werknemer die de laatste vier dagen van het jaar vakantie gepland had en dan twee weken ziek wordt, kan die vier vakantiedagen niet meer opnemen omwille van ziekte. Deze werknemer mag die vier dagen dus overdragen naar de twee volgende jaren.”

“Het overhevelen van vakantiedagen vraag je op dezelfde manier aan als je vakantie vraagt. De reglementering voorziet niet in een aparte manier van aanvragen.”



Hoe verloopt de uitbetaling van overgedragen vakantiedagen?

“De dagen worden vooraf betaald op 31 december. Op het moment dat de werknemer de vakantie effectief opneemt, krijgt hij niets meer omdat die betaling al gebeurd is. Daar dien je als werknemer dan rekening mee te houden.”

Gelden de nieuwe regels ook voor extralegale verlofdagen?

“Niet noodzakelijk. Extralegale verlofdagen worden door sectoren of bedrijven zelf geregeld en zij kunnen bijgevolg ook zelf afspreken of overdracht mogelijk is of niet.”



