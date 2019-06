Nieuwe tegenslag voor Boeing: 737 MAX-toestellen bevatten mogelijk onderdelen met fabricagefouten Redactie

02 juni 2019

23u42

Bron: AD.nl, Belga 0 Geld De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft een nieuw probleem aan het licht gebracht bij een aantal Boeingtoestellen van het type Boeing 737 MAX en een ouder type uit de 737-serie. De 737 MAX is het toestel dat in maart wereldwijd aan de grond werd gezet na twee crashes waarbij in totaal 346 doden vielen.

De toestellen kunnen onderdelen bevatten die wegens fabricagefouten moeten worden vervangen. Het gaat om beweegbare panelen aan de voorkant van de vleugels die tijdens opstijgen en landen opwaartse druk kunnen geven. Volgens de luchtvaartautoriteit leidt het uitvallen van deze onderdelen niet tot verlies van het toestel, maar kan er tijdens een vlucht wel schade ontstaan.

Boeing zegt in een reactie dat het bedrijf bij twintig 737 MAX-toestellen heeft vastgesteld dat die hoogstwaarschijnlijk de gebrekkige onderdelen bevatten en dat nog eens 159 toestellen hierop gecontroleerd worden. Bij 21 toestellen van het type 737 NG zou het probleem zich kunnen voordoen, bij 112 toestellen wordt er nog naar gekeken. Het type NG is de derde generatie 737, die in 1997 in productie kwam.



De FAA zegt nog met een aanwijzing te komen die Boeing oplegt om binnen tien dagen de gebrekkige onderdelen op te sporen en te vervangen. Boeing werkt nog aan een software-update om toestemming te verkrijgen weer te gaan vliegen met de 737 MAX.

Crashes

Na de twee vliegtuigongelukken in Indonesië en Ethiopië rezen er vragen over de veiligheid van de toestellen. Bij de crash in oktober in Indonesië kwamen alle 189 inzittenden om. In maart overleden de 157 inzittenden bij een crash met hetzelfde soort vliegtuig in Ethiopië. De piloten van het vliegtuig dat neerstortte boven Ethiopië deden er volgens onderzoek alles aan om de crash te voorkomen, maar het vliegtuig was onbestuurbaar.

Bij beide crashes werd door een fout in het systeem de neus van de Boeing herhaaldelijk naar beneden getrokken. Dat kwam door foutieve data van een sensor.

De financieel topman Kiran Koteshwar van de Indiase luchtvaartmaatschappij SpiceJet zei onlangs nog dat Boeing “tamelijk zeker” was dat het de goedkeuring van de luchtvaartautoriteiten voor juli binnen heeft. “Alle toezichthouders zullen hier wel blij mee zijn”, verklaarde Koteshar. Maar nu is er dus een nieuw probleem opgedoken.