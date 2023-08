Nieuwe staatsbon is enorm succes: “Al voor meer dan een miljard euro ingeschreven en de dag is nog niet om”

De nieuwe staatsbon op een jaar neemt een vliegende start. Volgens Jean Deboutte, directeur bij het Agentschap van de Schuld, staat het zo goed als vast dat er al voor meer dan een miljard euro is ingeschreven, zo vertelt hij aan onze redactie. “En de dag is nog niet om.” Door de grote belangstelling ondervonden sommige mensen technische problemen om in te tekenen, maar dat euvel lijkt van de baan.

KIJK. Student steekt al zijn spaargeld in staatsbon

Vanaf vandaag kan worden ingeschreven op de nieuwe staatsbon, die netto 2,81 procent opbrengt. Dat kan bij de banken, maar ook rechtstreeks bij het Agentschap van de Schuld, dat de staatsbon uitgeeft.

Inmiddels hebben al meer dan 20.000 Belgen ingetekend op de staatsbon bij het Agentschap voor Schuld voor in totaal 713,9 miljoen euro. “Ook bij de banken doet de staatsbon het heel goed”, weet Deboutte. Voor definitieve cijfers van de banken is het wachten tot morgen, maar volgens de topman hebben zij ook al enkele honderden miljoenen opgehaald en staat het zo goed als vast dat er dan in totaal al voor meer dan een miljard euro is ingetekend.

KIJK. Komt er nog een staatsbon met een hogere intrest?

De eerste inschrijvingen bij de dienst van de Grootboeken - dat is de dienst van de schatkist waar mensen rechtstreeks kunnen intekenen - gebeurden al een minuut na middernacht, legt Deboutte uit.

Donderdagochtend tegen 08.00 uur waren er al 1.582 inschrijvingen voor een bedrag van 66.400.000 euro. Amper een uur later ging het om een bedrag van 177 miljoen euro, om dan vanmiddag door te spurten naar 713,9 miljoen euro bij het Agentschap van de Schuld en dus ruim een miljard in totaal (met banken bij).

Dat de staatsbon heel populair is, is dus duidelijk. Sommige mensen ondervonden door de grote belangstelling technische problemen om in te tekenen via de website, maar dat euvel is inmiddels opgelost.

Verrassend

“Het is nu afwachten of dit het effect is van een heel snelle start waarbij dan nadien de intekeningen aan een gezapiger tempo zullen verlopen”, zegt Deboutte. “Of gaan we dit effect zeven dagen na elkaar zien?”

Feit is dat de cijfers ook verrassend zijn voor het Agentschap van de Schuld: “Zo’n cijfers hadden we niet verwacht”. Normaal gebeuren 20 procent van de intekeningen bij de schatkist en 80 procent bij de bank. “Het is afwachten hoe de verhoudingen nu liggen, maar ik denk dat het percentage bij ons dit keer hoger ligt”, verklaart de topman.

Spaarders kunnen tot en met vrijdag 1 september intekenen op de nieuwe staatsbon. Gaat er een record sneuvelen? “Dit kan de grootste financiële operatie in de geschiedenis van België worden”, schat ‘De Tijd’ alvast in.

Met de staatsbon hoopt de regering de banken ertoe aan te zetten de rente op de spaarboekjes op te trekken.