Nieuwe spaarrekeningen met hogere rendementen: hoe behoud je bij een overstap je getrouwheidspremie én renteperiode?

• Belfius startte met de Fidelity-spaarrekening. Die levert vandaag een basisrente van 0,15% (vanaf 1 juli 0,20%) en een getrouwheidspremie van 0,65% (vanaf 1 juli 1,05%) op.

• BNP Paribas Fortis hield de Spaarrekening Plus met een basisrente van 0,50% en een getrouwheidspremie van 0,75% boven de doopvont.

• Crelan en AXA Bank startten met het Crelan Horizon Plus Boekje en start2bank fidelity plus. Ze bieden een basisrente van 0,20% en een getrouwheidspremie van 0,80%. Let op: het maximale rekeningbedrag is geplafonneerd op 250.000 euro.

• Beobank zette de Save Plus-spaarrekening in de markt met een basisrente van 0,25% en een getrouwheidspremie van 0,80%. Die condities gelden voor tegoeden vanaf 50.000 euro.

• bpost bank heeft nu ook de Cocoon+-spaarrekening in haar aanbod, met een basisrente van 0,50% en een getrouwheidspremie van 0,75%. Opgelet: de bank begrenst het spaarbedrag tot 100.000 euro.



