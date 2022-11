Nieuwe rentestijgingen op komst, waarschuwt ECB-baas Christine Lagarde

Is dit een goed moment om een woning te kopen? "Een dag wachten met het aangaan van een lening kan een verschil maken van 80 euro per maand”

Doel van de ECB is om de inflatie op ongeveer 2 procent te houden, maar al maandenlang ligt de inflatie veel hoger. In oktober lag de inflatie in de eurozone al 10,6 procent hoger dan in oktober vorig jaar. “De inflatie in de eurozone is veel te hoog”, zei Lagarde. “De geschiedenis leert ons dat een recessie de inflatie waarschijnlijk niet significant zal doen dalen, althans niet op korte termijn.”