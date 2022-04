Nieuwe regels rond ‘onbeperkt internet’ moeten extra kosten voor consument vermijden

MijntelcoTelecomwaakhond BIPT wil de verwarring rond telecomabonnementen met ‘onbeperkt’ internet uit de wereld helpen. Bij mobiel internet moet de limiet op minstens 300 gigabyte (GB) per maand liggen. Bij vast internet gaat het om drie terabyte (TB). De operatoren hebben zes maanden de tijd om de richtlijnen in praktijk om te zetten. Mijntelco.be zocht uit bij welke abonnementen je nu al zeker bent van onbeperkt surfen.

De telecomregulator van de overheid heeft een goede reden om de regel in te voeren. Abonnementen met onbeperkte mobiele data zijn in praktijk namelijk vaak wel degelijk beperkt en wie over een bepaalde limiet gaat, moet bijbetalen. Die verwarring wil het BIPT nu vermijden door nieuwe richtlijnen in te voeren.

Zeker zijn van de laagste prijs voor je telecomdiensten? Hier kan je abonnementen gemakkelijk met elkaar vergelijken

Extra kosten of lagere snelheid

Wie vandaag kiest voor een formule met ‘onbeperkte’ mobiele data, doet er goed aan te kijken waar de limiet voor dat zogenaamd onbeperkt surfen ligt. En vooral: check of je boven die limiet geen extra kosten betaalt. Is dat niet het geval, dan kan de surfsnelheid een stuk naar beneden gaan eenmaal je de gestelde limiet overschrijdt. Al komt daar mogelijk verandering in. In het advies dat het BIPT formuleerde, zouden telecomoperatoren gebruikers niet meer mogen afsluiten van internettoegang als ze de drempels overschrijden, en evenmin mogen ze automatisch extra kosten aanrekenen. Een automatische vermindering van de snelheid na het overschrijden van de vastgestelde drempel lijkt volgens BIPT meer aangewezen.

Waar kun je echt onbeperkt mobiel surfen?

Via Mijntelco.be gingen we op zoek naar enkele opties die voldoen aan de nieuwe criteria van het BIPT. En wat blijkt? Om echt onbeperkt te surfen via je smartphone volgens de nieuwe criteria (en dus minstens 300 GB kunnen verbruiken), is er enkel Mobilus Unlimited Premium van Proximus. De producten van de andere operatoren die zichzelf ‘onbeperkt’ noemen, hebben een beperking van 35 GB (Proximus Mobilus Unlimited) tot 70 GB (BASE Unlimited) en zouden dus in de toekomst dit label verliezen.

Niet iedereen heeft natuurlijk nood aan onbeperkte data. Bovendien geldt vaak: hoe groter het datavolume, hoe meer je betaalt.

Ben jij een dataslurper? Hier vind je een overzicht van de goedkoopste mobiele abonnementen met veel data

Vast internet

Hetzelfde verhaal zien we bij het aanbod vast internet. Ook hier is het belangrijk te vergelijken en na te gaan of je volume wel echt onbeperkt is. Want bijvoorbeeld het streamen van films en series zorgt snel voor een groot dataverbruik. De hoeveelheid data die je downloadt, is afhankelijk van je surfgedrag en waarvoor je internet gebruikt. Om een film in hd te streamen gebruik je makkelijk 4 tot 5 GB.

Kijken we naar de grote operatoren, dan zien we dat Proximus, Orange en Telenet nu al conform zijn met het advies van het BIPT. Wie daar kiest voor onbeperkt vast internet, krijgt een verbruik van 3 TB aan volle snelheid. Ga je boven die limiet, dan surf je aan een lagere snelheid. Bij prijsbreker Scarlet is de limiet beperkt tot 500 GB. In het segment van prijsbrekers surf je bij EDPNET dan weer wel volledig onbeperkt, zelfs zonder plafond van 3 TB. Ook bij het Waalse VOO is dat het geval.

Nu de limiet voor onbeperkt vast internet op minstens 3 TB komt te liggen, moet je vooral kijken of je wel nood hebt aan onbeperkt internet. Is dat niet het geval, dan betaal je al snel te veel. Vergelijken is en blijft dus de boodschap.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijntelco:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijntelco.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele tefefonie, televisie en vaste lijn..