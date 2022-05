Nieuwe regel die consument beter moet beschermen tegen valse kortingen gaat vandaag in

Bitcoin zakt verder weg, ook nu aandelen­beur­zen weer stijgen

De waarde van de bitcoin is vrijdag net als die van de meeste andere cryptomunten gedaald. De belangrijkste digitale munt was rond 21 uur Belgische tijd zo’n 28.500 dollar waard (ongeveer 26.500 euro). Het is de achtste week op rij dat de waarde van de bitcoin gedaald is en dat gebeurt voor het eerst in meer dan tien jaar. De aandelenbeurzen stegen net aan het einde van de handelsweek.

