Nieuwe nettarieven zijn stuk hoger, maar “hoe meer je spreidt, hoe minder je betaalt” (met een digitale meter dan toch)

Wat betekent dit voor gezinnen?

Een gezin met en tweevoudige digitale meter, een energiefactuur van 3.500 kWh per jaar en een gemiddelde maandpiek van 4,26 kW betaalt gemiddeld 337 euro (inclusief btw) nettarieven in 2023. Dat is 11 euro of 3 procent meer dan in 2022. Een gezin met een aardgasverbruik van 17.000 kWh per jaar betaalt in 2023 gemiddeld 227 euro (inclusief btw). Dat is 21 euro of 10 procent meer dan in 2022.