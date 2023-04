Nieuwe cijfers: 900.000 Vlamingen kunnen geen onverwachte uitgave aan

Bij de notaris Kan je een kind onterven met wie je al jaren geen contact meer hebt? “Weinig mensen kennen deze mogelijk­heid”

Ondanks de wettelijke reserve kan je in jouw testament toch schrijven dat je een kind onterft. En soms is zoiets goed formuleren de enige manier om een erfenis vlot te kunnen afhandelen. Notaris Joni Soutaer legt uit hoe dat in zijn werk gaat, in deze nieuwe reeks waarin ze wetten en regels toelicht vanuit situaties die ze meemaakt in haar notariaat.