Nieuwe bank voor miljardairs in London: zo leggen ze hun klanten in de watten HR

05 december 2019

12u15

Bron: The Guardian, Business Insider, Bloomberg 2 Geld In London is een nieuwe bank geopend voor de rijkste mensen ter wereld. Geen gewone bank, wel “de meest exclusieve kluis ter wereld”, waar miljardairs hun sieraden en goudstaven veilig kunnen opbergen. De klanten worden er behandeld als koningen.

Het kluizencomplex van International Bank Vaults (IBV) is ondergebracht in een historisch pand aan Hyde Park. Niet iedereen is daar zomaar welkom. “Miljonairs zijn onze klanten niet”, zegt bankdirecteur Sean Hoey tegen The Guardian. “Wij zullen alleen te maken hebben met miljardairs.”

Rolls Royce

Wie klant is, wordt volgens de bank dan ook behandeld als een koning. Wie in zijn kluis moet zijn, wordt netjes opgehaald met de eigen Rolls Royce van de bank. Die zet de klant aan het extreem beveiligd pand, waar hij enkel binnen door eerst een sluis met vingerafdruk en oogscan te passeren. Vervolgens gaat het naar de kelder, waar een bediende met witte handschoentjes aan ter beschikking staat om de kluis te openen.

De vloeren, muren en plafonds in het 120 jaar oude gotische gebouw zijn verstevigd met stalen wanden, om te voorkomen dat dieven er binnen zouden geraken door bijvoorbeeld een tunnel te graven.

Kluis van 3 miljoen

Het goedkoopste kluisje staat ook open voor wie geen miljardair is. “Dat is 5 cm hoog, 16 cm breed en 49 cm diep”, zegt bankdirecteur Hoey. “Ze kost 700 euro per jaar. Er kunnen sieraden in of enkele goudstaven ter grootte van een smartphone.” Wie meer goud heeft, kan zelfs een volledige kamer huren voor bijna 3 miljoen euro per jaar. “We krijgen er wekelijks aanvragen voor”, beweert Hoey.

Goudstaven

Hij zegt dat de vraag naar bankkluizen bij de rijken wereldwijd stijgt, door de angst die gepaard gaat met de toenemende ongelijkheid. Ook zouden rijken hun geld meer en meer in goud omzetten, omdat banken kosten beginnen aanrekenen voor geld op spaarrekeningen.

Naast London, beschikt International Bank Vaults (IBV) ook over filialen in Zwitserland, Dubai en Zuid-Afrika.