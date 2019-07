Nieuw rapport: aantal superrijken daalt voor het eerst in zeven jaar Lieven Desmet

09 juli 2019

11u12

Bron: De Morgen 0 Geld Voor het eerst in zeven jaar is het aantal superrijken afgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van Capgemini, dat zijn jaarlijkse ‘World Wealth Report’ publiceerde.

“Help de rijken, ze hebben het niet makkelijk.” Raymond Van het Groenewoud wist het al. En de 23ste editie van Capgemini’s ‘World Wealth Report’ bewijst het. Het aantal miljonairs over de hele wereld is voor de eerste keer in zeven jaar gedaald. Er waren 3 procent minder HNWI’s (High-net-worth individuals) in vergelijking met 2018. Een HNWI ben je in de Capgemini-definitie met een persoonlijk vermogen vanaf 1 miljoen dollar (zo’n 893.000 euro). Dat betekent dat ongeveer een half miljoen mensen hun status van dollarmiljonair hebben verloren.

Collectief hebben de miljonairs over de hele wereld ongeveer 1.785 miljard euro in één jaar verloren. “Een worstelende wereldeconomie, internationale handelsconflicten en toenemende zorgen over het aanscherpen van het monetaire beleid” zijn de belangrijkste oorzaken hiervan, volgens Capgemini.

Opvallend: het zijn de superrijken die het gelag betalen. De – zeg maar – ultra-HNWI’s, die meer dan 30 miljoen dollar (of 26,8 miljoen euro) waard zijn, waren goed voor 75 procent van de daling van de welvaart in 2018. In totaal zijn er nu 6 procent minder superrijken. Op de jaarlijkse miljardairslijst van het Amerikaanse zakenblad Forbes zijn 247 individuen minder opgenomen. Het was het grootste verlies van rijkdom dat Forbes sinds 2009 had meegemaakt.

Chinese rijken

Het fortuin van miljonairs is wel vaker onderhevig aan fluctuaties van de financiële markten. De laatste keer dat Capgemini een daling van het vermogen noteerde, was in 2011, de financiële crisis in de eurozone was toen nog in volle gang. De naweeën waren toen goed voelbaar, met een daling van het vermogen van zowat 446 miljard euro.

Maar dit keer is de clash vooral in Azië te vinden. Tussen 2017 en 2018 verloren de Aziatische miljonairs liefst 893 miljard euro van hun vermogen. Een kwart hiervan ging verloren in China. “Chinese markten verloren meer dan 2,2 biljoen euro aan marktkapitalisatie als gevolg van onzekerheden in de Amerikaans-Chinese relaties en druk op de yuan”, merkt het Capgemini-rapport op.

Aan de andere kant van de handelsoorlog ging het de rijken in de Verenigde Staten beter af. Hun aantal steeg in 2018 met (een schamele) 0,7 procent, tot 5.322 HNWI’s. Ondertussen nam de welvaart af in bijna alle andere regio’s: die in Latijns-Amerika daalde met 4 procent, die in Europa met 3 procent en die in Noord-Amerika met 1 procent. In het Midden-Oosten was er dan weer een stijging (met 4 procent) als gevolg van de sterke groei van het bbp en de prestaties van de financiële markten.

Net als vorig jaar vertegenwoordigden de Verenigde Staten, Japan, Duitsland en China de grootste HNWI-populaties. Samen tekenen zij voor 61 procent van de totale wereldwijde HNWI-populatie. Maar het welbevinden van de rijken aan beide kanten van de Stille Oceaan is onzeker, merkt het World Wealth Report op: “In een atmosfeer van ontreddering blijft het wereldwijde economische herstel op korte termijn onzeker.”

Minder vermogend, meer gelijkheid?

Een daling van de fortuinen van de zogeheten 1 procent betekent echter niet altijd dat de rest van de 99 procent meer gelijk wordt. Het meeste geld is verloren gegaan aan slechte aandelenprestaties, vooral tijdens het volatiele vierde kwartaal van 2018. Internationale handelsconflicten versterken ook het monetaire beleid overal ter wereld.

Dalende aandelenkoersen en internationale handel in combinatie met een aangescherpt monetair beleid betekenen niet dat de welvaart beter zal worden verdeeld. Allicht zal het tegenovergestelde het geval zijn: studies tonen aan dat de rijken hun uitgaven en liefdadigheid in tijden van economische of politieke onzekerheid aanpassen. Ze zijn minder gul, want moeten zich erop voorbereiden hun vermogen weer op te krikken.