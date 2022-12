Nieuw jaar, nieuwe auto? Deze 9 zaken bepalen hoeveel (minder) verzekeringspremie je betaalt

1. Leeftijd van de chauffeur

Iets waar je weinig aan kunt veranderen als je een nieuwe auto koopt: je leeftijd. Jonge chauffeurs betalen meer voor hun premie dan oudere chauffeurs. Dat komt omdat de kans veel groter is dat ze een ongeval hebben. Als je een eerste BA-verzekering afsluit, start je als ‘jonge bestuurder’ altijd op de hoogste bonus malus-trede. Sommige verzekeraars beschouwen je als ‘jonge bestuurder’ tot de leeftijd van 23 jaar, andere tot je 26 bent. Nadien wordt je premie een stukje goedkoper.



2. Je woonplaats

Iemand die in een stad woont, betaalt altijd meer dan iemand op het platteland. Dat komt omdat uit analyses is gebleken dat wie zich vooral op het platteland verplaatst, minder kans op ongevallen heeft dan iemand die in een stedelijk milieu rondrijdt.

3. De cataloguswaarde van de auto

Dit is de prijs van de auto in nieuwe staat, met opties en zonder kortingen. Hoe hoger de aankoopprijs van je nieuwe wagen, hoe hoger je verzekeringspremie. Dat is logisch: is er bij een ongeval materiële schade, dan zijn er bij duurdere modellen ook hogere herstelkosten. Je kunt dus een lagere premie krijgen door niet te kiezen voor het duurste model.



4. Het vermogen van de wagen

Het vermogen (PK/kW) van je wagen bepaalt mee de hoogte van je premie. Hoe krachtiger de motor van je auto, hoe hoger de premie. Verzekeraars gaan ervan uit dat hogere snelheden ook leiden tot meer ongevallen. Kies je voor een lager vermogen, dan betaal je dus wat minder premie.

5. Rijhulpsystemen in je auto

Als je auto is uitgerust met één of meer rijhulpsystemen, krijg je bij sommige verzekeraars een korting van ongeveer 10% op je autoverzekering. Dat kun je checken als je een offerte aanvraagt bij je verzekeraar. Het staat ook vermeld in de algemene voorwaarden van je autopolis. De reden? Snufjes zoals een dodehoekverklikker of rijstrookondersteuning verhogen de veiligheid van je auto gevoelig.



6. Het aantal kilometers dat je zal afleggen

Als je op een jaar tijd minder dan het reguliere aantal kilometers denkt te rijden, dan levert je dat voordeel op in je verzekeringspremie. Leg je minder dan 10.000 kilometer per jaar af, zit er meestal een korting in. Ook een kilometerverzekering kan een geschikte formule voor je zijn. Check hier of een kilometerverzekering jou voordeel oplevert.

7. Schadevrije jaren

Hoe meer jaren je rijdt zonder schade, hoe lagere je bonus-malus. Een lagere bonus-malus staat garant voor een lagere premie.

8. Benzine of elektrisch

In tegenstelling tot wat nogal wat mensen denken, leidt een elektrische wagen niet automatisch tot een hogere premie. Integendeel. Bestuurders met een kleine ecologische voetafdruk krijgen vaak korting op hun autoverzekering. Dat heeft voornamelijk te maken met de lagere uitstoot van CO2, die elektrische auto’s veel milieuvriendelijker maken. Verzekeraars bieden zogenaamde eco-kortingen aan op elektrische voertuigen. Die lopen op tot 30% op de verzekering BA, en soms ook op de omniumformules.

9. Vergelijk je genoeg?

Tot slot: niet alleen factoren zoals de prijs van je auto of het vermogen leiden tot een hogere of lagere premie. Als je de moeite neemt om het aanbod en de prijs van verschillende verzekeraars goed met elkaar te vergelijken, dan kun je meer voordeel doen dan je denkt. Met Independer.be vergelijk je makkelijk diverse verzekeraars, en zie je meteen hoeveel je kunt besparen op je verzekering.

