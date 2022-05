Niet tevreden, geld terug? De wettelijke garantie verandert drastisch vanaf 1 juni: dit moet je weten

Wachttij­den van auto’s lopen nog hoger op: “Denk niet dat je de komende jaren nog een serieuze korting kan afdwingen bij de dealer”

Vorig jaar schreef onze auto-expert Joost Bolle al dat het er niet goed uitzag voor wie toe is aan een nieuwe auto. De leveringstermijn voor nieuwe auto’s blijft lang en vooral onvoorspelbaar. Omdat het einde van het chiptekort nog niet in zicht is. En omdat er nu ook nog eens oorlog in Oekraïne is. Hoelang dit nog duurt? Het antwoord van de merken die we contacteerden, samengevat: “Wij weten het ook niet meer.” Een gulden raad is er niet. Tenzij die ene, van een grote menselijke eenvoud, die we graag meegeven...

20 april