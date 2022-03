Niet enkel brand-en stormschade: ook deze vijf verrassende zaken dekt je brandverzekering

1. Condensvorming tussen twee glaspartijen

Condens treedt niet alleen op aan de binnen- of buitenkant van het raam. Mogelijk hoopt vocht zich bij dubbel, driedubbel of superisolerend glas ook op tussen twee glaspartijen. Het maakt je ramen minder transparant en valt bovendien niet met een doekje weg te vegen. Tot de mogelijke oorzaken behoren slijtage of een foute plaatsing van de beglazing. Bij condensvorming tussen twee glaspartijen kan je in de meeste gevallen een beroep doen op uw brandverzekering. Let wel, voor elke ruit geldt een aparte franchise of vrijstelling.