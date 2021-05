Niet akkoord met de schaderegeling? Schakel een expert in

Stel dat je auto na een aanrijding beschadigd is, maar de omstandigheden zijn onduidelijk, wat moet je dan doen? Of wat als de verzekeraar het schadebestek van de hersteller in twijfel trekt? In beide gevallen kan een expert voor duidelijkheid zorgen. Independer.be legt uit hoe dat werkt.

Erkend beroep

Voor kleine schadebedragen zal de verzekeraar geen expert inschakelen. Maar wanneer het om grote schade gaat, of de omstandigheden van het ongeval niet duidelijk zijn, doet de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij een beroep op een expert, die dan zal proberen meer duidelijkheid te scheppen over de omstandigheden en de omvang van de schade.

Het beroep van expert is erkend. Hij of zij moet zich houden aan een deontologische code en is verbonden aan wettelijke voorwaarden. De expert moet ook altijd onpartijdig zijn, ongeacht of hij of zij als zelfstandige werkt of in loondienst bij een verzekeraar of expertisebureau.

Materiële schade

We geven een voorbeeld: Bert rijdt op weg naar huis na een voetbalwedstrijd in op een tegenligger. De tegenligger is in fout omdat hij een onverwacht manoeuvre maakte, waardoor Bert hem niet meer kon ontwijken. Beide chauffeurs zijn gelukkig ongedeerd, de voorbumper van Berts wagen is echter wel beschadigd.

Bert brengt daarop zijn wagen naar de garage voor een inspectie door de expert die werd aangesteld door de verzekeraar. In overleg met de garagist maakt de expert dan zijn verslag op en schat hij hoeveel de herstelling zal kosten.

Stel: volgens het expertiseverslag moet enkel de bumper vervangen worden. De bumper is echter zwaar ingedeukt en Bert vreest dat door de klap ook de radiator van zijn wagen beschadigd is, en dat die na verloop van tijd kan gaan lekken. Bert is het dus niet eens met het expertiseverslag. In dat geval kan hij een tegenexpert aanstellen. Daarvoor doet hij een beroep op zijn rechtsbijstandsverzekering. Blijkt uit het verslag van de tegenexpert dat Bert gelijk heeft, dan neemt die verzekering, op basis van de algemene voorwaarden van de polis, de kosten van de expertise op zich. Bevestigt de tegenexpert echter het eerste expertiseverslag, dan moet Bert de kosten van de tegenexpert uit eigen zak betalen.

In dat laatste geval kan Bert via de rechtbank nog wel proberen om alsnog gelijk te krijgen. De rechter zal dan een gerechtsexpert aanstellen. Maar als die uiteindelijk de bevindingen van de andere experten bevestigt, draait Bert ook op voor de kosten van die laatste expertise.

Medisch expert

Als Bert zwaargewond was geraakt bij het ongeval, zou er een medisch expert aangesteld zijn om te bepalen op welke schadevergoeding Bert recht heeft. Een medisch expert is een arts die, na onderzoek van het slachtoffer, een verslag opmaakt over de verwondingen en de mogelijk blijvende gevolgen. Op basis daarvan wordt dan berekend hoeveel schadevergoeding Bert krijgt van de BA-verzekering van de tegenpartij. Die schadevergoeding houdt rekening met de medische kosten, het inkomensverlies, de morele schade en de tijdelijke of blijvende invaliditeit.

Als Bert het niet eens is met de voorgestelde schadevergoeding, kan hij ook hier een tegenexpertise vragen. Let daarbij wel op: onderteken nooit een voorstel voor een schadevergoeding wanneer je niet akkoord bent. Want eens je het voorstel getekend hebt, kan je geen tegenexpert meer aanstellen.

Wil je weten welke autoverzekering jou het best beschermt tegen schadekosten? Vergelijk de opties op Independer.be

Lees ook op Independer.be: