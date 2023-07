Nico beleeft nachtmerrie nadat hij zijn pols breekt op reis: “De verzekeraar weigerde het ziekenhuis 4.000 dollar borg te betalen”

Laatste dag voor je belasting­aan­gif­te. Fiscalist zegt welke 7 vakken je zeker moet controle­ren: “Deze fout kostte een koppel bijna 3.000 euro”

Voor 15 juli moeten alle online belastingaangiftes binnen zijn. Wie zijn centen lief heeft, dubbelcheckt best zijn Vereenvoudigde Voorstel van Aangifte (VVA) of de als de vooraf ingevulde codes in Tax-on-web. Ieder jaar sluipen er onjuistheden van de fiscus in die je veel geld kunnen koste. Fiscalist Koenraad Tranchet speurde zeven veelvoorkomende fouten op en vertelt hoe je ze moet aanpassen: “Deze fout is heel verradelijk omdat hij echt niet opvalt.”