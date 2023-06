Nico (43) scheidde 2 keer in goede verstandhouding: “Alleen jammer dat ik 8.500 euro aan notaris- en bankkosten moest betalen, de staat gaat daarmee lopen”

Nico Roelants (43) uit Aarschot is papa van vier kinderen en zag zijn huwelijk twee keer stranden. Naast het emotionele aspect, was dat ook financieel een harde dobber. “Al zijn de scheidingen in goede verstandhouding gebeurd en is mijn tweede vrouw praktisch en financieel meer dan correct geweest”, vertelt Nico. “Ik heb in armoede geleefd, maar heb nu een eigen huis dat ik kan betalen.” Hoe hebben ze hun scheiding financieel afgehandeld? Hoe is de verdeling gebeurd? Wat heeft veel geld gekost? Advocaat dr. Sven Eggermont, specialist in familierecht, bekijkt Nico’s verhaal.