NewB rondt kaap van 30 miljoen (maar mikt op meer) ADN

27 november 2019

18u13

Bron: Belga 5 Geld De coöperatieve NewB is erin geslaagd om de 30 miljoen euro te verzamelen die nodig is om een bank te kunnen worden. Maar de kapitaalronde wordt toch verlengd, tot ten laatste 4 december, met de bedoeling aan 35 miljoen euro te raken. Dat heeft NewB-topman Tom Olinger vandaag gezegd.

NewB werd enkele jaren na de financiële crisis van 2008 opgericht met de bedoeling een “ethische en duurzame bank” te worden. De instelling ontstond toen er veel kritiek was op de roekeloosheid waarmee bankiers een maximalisatie van hun winsten hadden nagestreefd, maar uiteindelijk gered moesten worden door de belastingbetaler.

Volgens de website van NewB was vanavond iets meer dan 27 miljoen euro effectief overgeschreven, afkomstig van net geen 46.000 investeerders. Maar volgens Olinger zijn er voldoende toezeggingen om zeker te zijn dat de kaap van 30 miljoen euro wordt gehaald. Dat bedrag was “een conditio sine qua non en waarschijnlijk de laatste kans op een positieve beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) voor een banklicentie”, zo klonk het bij de lancering van de kapitaalronde op 25 oktober.

Toch beslist NewB om de geldinzamelingscampagne te verlengen. Maximaal tot 4 december, of - als dat eerder het geval is - totdat de teller op 35 miljoen euro staat. Tegen februari-maart 2020 zou duidelijk moeten zijn of NewB een banklicentie krijgt van de ECB.