Netto-inkomen voor laagste lonen met vijfde gestegen dankzij taxshift kv

01 december 2018

05u46

Bron: Belga 0 Geld Dankzij de taxshift is het netto-inkomen van werknemers met de laagste lonen met 20 procent gestegen. Dat blijkt vandaag uit de negende Europese salarisstudie van Deloitte. Door de taxshift staat België niet langer in de top vijf van duurste landen voor werkgevers in Europa. Ons land zakt van de tweede naar de zesde plaats. De sociale zekerheidsbijdragen voor de werkgever daalden dit jaar van 30,46 procent naar gemiddeld 27,36 procent.

Sinds 2015 zien Belgische werknemers met een lager nettoloon volgens Deloitte hun netto-inkomen door de taxshift opnieuw stijgen. Werknemers met gemiddelde en hogere inkomens blijven echter een laag nettoloon overhouden. Dit komt door ons hoogste belastingtarief (53,5 procent, inclusief 7 procent gemeentebelasting) dat vanaf een inkomen van 39.660 euro wordt toegepast.

Een Belgische werknemer met werkende partner en twee kinderen en een brutoloon van 25.000 euro ziet zijn positie in de Europese rangschikking volgens Deloitte stijgen met maar liefst 12 plaatsen (van een 19de naar een 7de plaats) ten opzichte van 2015. Deze werknemer ziet zijn nettoloon stijgen met 20,07 procent of 3.293,02 euro. Een alleenstaande zonder kinderen ziet zijn positie in de Europese rangschikking verbeteren van een 16de naar een 10de plaats. Deze werknemer ziet zijn nettoloon stijgen met 6,4 procent of 1.142,27 euro ten opzichte van 2015.



Naarmate het brutoloon stijgt, verliezen Belgische werknemers evenwel opnieuw terrein ten opzichte van andere Europese werknemers en bengelen ze bijna helemaal onderaan de ranglijst.

De Europese salarisstudie van Deloitte ging ook na hoe belastingbetalers verder worden belast nadat hun nettoloon op hun bankrekening is gestort. Omtrent de taxatie van passief inkomen (interesten, dividenden), bekleedt België opnieuw een 13de plaats voor interesten en een 12de plaats voor dividenden. Het gemiddelde Europese belastingtarief voor interesten is 26,09 procent en voor dividenden is dat 26,04 procent. Dit belastingtarief bleef over het algemeen stabiel in de afgelopen vijf jaar.