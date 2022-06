“Nestverlaters blijven dikwijls nog een tijdlang verzekerd”: onze geldexpert vertelt alles wat je moet weten over de familiale verzekering

Belgische tienjaars­ren­te nadert de 2 procent: hoogste niveau sinds 2014

De Belgische langetermijnrente is vandaag nog maar eens gestegen, en nadert nu dicht bij de 2 procent (1,955 procent). Dat is het hoogste niveau sinds begin 2014. Een hogere rente is slecht nieuws voor de schatkist, maar ook voor particulieren die een huis willen kopen. De rente op woonkredieten is immers gelinkt aan de OLO (lineaire overheidsobligaties, red.) en dus is lenen voor een huis de voorbije maanden al flink duurder geworden.

8 juni