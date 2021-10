Nessie (43) en haar man verdienen samen 5.000 euro netto: "Sparen brengt niets op, dus we beleggen maandelijks een bedrag voor ons en de kinderen”

In een vorig leven was ze advocate, maar Nessie (43) besliste haar hart te volgen en een praktijk als gezinscoach voor gevoelige kinderen ‘met ontploffingsgevaar’ te starten. “Ik hou rond de 3.000 euro netto over. Dat is meer dan ik had toen ik nog in loondienst was. Voor minder wilde ik het ook niet doen. Het is immers niet omdat je je droom najaagt, dat je weinig zou moeten verdienen.”