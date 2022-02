Nergens kost een huis meer dan in Sint-Martens-Latem: wat zijn de tien duurste en goedkoopste gemeenten in jouw provincie?

Met een gemiddelde van 768.265 euro was Sint-Martens-Latem vorig jaar de duurste gemeente van het land om een huis te kopen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van notaris.be, die HLN kon inkijken. We verwerkten ze in onze HLN-Woonwijzer, zodat je kunt nagaan hoeveel een woning in jouw gemeente kost. En we stelden per provincie een top-tien samen met de duurste en goedkoopste locaties.

In 2021 bedroeg de gemiddelde huizenprijs in ons land 297.611 euro (+7,5 procent). In Vlaanderen was dat 329.747 euro (+7,6 procent) en in het Brusselse gewest 528.057 euro (+6 procent). In de lijst met tien duurste gemeenten stond Sint-Martens-Latem helemaal bovenaan. Knokke was de enige andere Vlaamse gemeente die er een plekje had, al zakte ze wel van de eerste naar de vijfde plek. Naast het Vlaams-Brabantse Lasne werden alle posities ingenomen door Brusselse gemeenten.

Van de tien goedkoopste gemeenten bevonden er zich zes in West-Vlaanderen. Nergens betaalde je minder dan in Menen, gevolgd door Vleteren en het Oost-Vlaamse Ronse. Heers, Gingelom en Tongeren vertegenwoordigden Limburg. Hieronder bekijken we de situatie per provincie.

ANTWERPEN: Schilde blijft koploper

De prijs in de provincie steeg vorig jaar harder dan het Vlaamse gemiddelde en kwam uit op 355.391 euro (+8,4 procent). Hulshout was de absolute uitschieter (+29,3 procent). Ook Balen werd een pak duurder, net als Edegem, Bonheiden en Schilde, dat ook in 2021 de duurste gemeente bleef. Meerhout, Merksplas en Schelle waren de enige locaties waar je minder moest betalen.

LIMBURG: Lanaken en Hasselt rukken op

Een Limburgse woning kostte 6,8 procent meer dan in 2020: 277.491 euro. Verrassend genoeg werd een optrekje in de voordien duurste gemeente Zonhoven een tikkeltje goedkoper (-1,4 procent). Bovenaan de lijst nam Hamont-Achel de plaats in. Ook Lanaken en Hasselt rukken op. In Gingelom (-5,2 procent) was de prijsdaling in 2021 nog groter dan in Zonhoven. De gemeente werd daardoor bijna de goedkoopste van de provincie.

OOST-VLAANDEREN: 160.000 euro erbij in Sint-Martens-Latem

320.157 euro (+7,9 procent): dat was het bedrag dat je vorig jaar gemiddeld moest neerleggen voor een woning in Oost-Vlaanderen. In verschillende gemeenten uit de duurste lijst lag dat percentage een pak hoger, met Sint-Martens-Latem als absolute uitschieter. Een woning werd er een kwart duurder, ofwel 160.000 euro. Enkel Zwalm kende een nog fellere stijging (+34,8 procent), de hoogste toename in Vlaanderen. Traditioneel dure gemeenten, zoals Aalter (-13,1 procent) en Waasmunster (-6,1 procent) kregen een klap en verdwenen uit de top-tien. Ronse bleef veruit de goedkoopste gemeente.

VLAAMS-BRABANT: geen overdreven stijging, wel overal

De grootste gemiddelde prijsstijging in Vlaanderen viel te noteren in Vlaams-Brabant (+8,5 procent), dat was net iets minder dan de provincie Luxemburg (+8,6 procent). Opvallend: bijna alle gemeenten gingen er gestaag op vooruit, zonder dat er echte uitschieters waren. Met een gemiddeld bedrag van 384.237 euro is de kans reëel dat dit jaar de kaap van de 400.000 euro wordt overschreden. Alle gemeenten uit de top-tien van duurste zaten daar in 2021 al een eind boven, al bleef de toename bij koploper Kraainem en achtervolger Wezembeek-Oppem gering.

WEST-VLAANDEREN: Nieuwpoort krijgt klappen

De prijsstijgingen bleven in geen enkele provincie van ons land zo binnen de perken als in West-Vlaanderen (+4,9 procent) en strandde gemiddeld op 289.800 euro. Op verschillende plaatsen was er zelfs een aanzienlijke daling. Dat was het geval in Vleteren, Moorslede en Ingelmunster die daardoor in de lijst met goedkoopste gemeenten kwamen te staan. Nieuwpoort (-12,4 procent) tuimelde uit de top van duurste locaties. De poldergemeenten Zuienkerke en Damme kregen dankzij hun ligging dichtbij zee steeds meer waarde, maar de kloof met het mondaine Knokke-Heist bljift enorm.

BRUSSEL: Sint-Joost-ten-Node bijna 50 procent duurder

Het Brusselse gewest kende een weinig opvallend vastgoedjaar met een stijging van 6 procent tot een gemiddelde van 528.057 euro. Er was één absolute uitschieter: in Sint-Joost-ten-Node werd een huis bijna 50 procent duurder. Alleen in Dinant ging het nog harder. De oorzaak daarvoor kan te wijten zijn aan de verkoop van veel nieuwbouw. In de lijst met duurste gemeenten wisselden Sint-Pieters-Woluwe en Elsene met elkaar op plaatsen één en drie. Op die laatste locatie bleef de prijs stabiel.

Benieuwd hoeveel een woning, appartement of stuk grond in jouw (fusie)gemeente of stad gemiddeld waard is? Bekijk het in onze woonwijzer:

