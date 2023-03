Nemen mannen vaker risico's met geld dan vrouwen?

Iedereen moet wel eens financiële beslissingen nemen zonder dat alle informatie voorhanden is. Omdat je op dat moment geen goed beeld hebt van de situatie en het mogelijke rendement, ben je doorgaans voorzichtig. Of... toch niet? Volgens een Amerikaans onderzoek kan je mannen immers makkelijker overtuigen om geld te investeren zonder de kans op winst of verlies duidelijk te maken.

Aan de universiteit van San Diego in Californië onderzocht Uma Karmarkar in welke mate de aangeboden hoeveelheid (compleet nutteloze) informatie een impact heeft op de financiële keuzes die mensen maken. Speelt het daarbij een rol of het gaat om een man of een vrouw, wou zij weten. Haar onderzoek bouwt namelijk verder op de bevinding dat vrouwen minder graag risico’s nemen dan mannen.

Hoe voerde ze dit onderzoek uit? Door middel van een zak met honderd rode en blauwe pokerchips. Tweehonderd studenten kregen tien dollar. Ze mochten tegen betaling van die tien dollar blindelings een chip uit de zak halen. Visten ze er een rode chip uit, dan wonnen ze twintig dollar, een verdubbeling van de inzet dus. Een blauwe chip leverde niets op. Elke participant kon er ook voor kiezen om niet in de zak te graaien en de tien dollar gewoon in z'n zak te steken. Er stond echt geld op het spel, zodat de participanten goed nadachten.

Een geslachtsverschil duikt op

Als de participanten helemaal niets wisten over de verhouding tussen de rode en blauwe chips, waren ze allemaal behoedzaam. “Dat bewijst dat mannen en vrouwen erg gelijkaardig reageren wanneer er weinig informatie beschikbaar is”, zegt Karmarker. Maar wat als je extra informatie geeft? In de tweede fase kregen de deelnemers aan het experiment bijvoorbeeld de boodschap dat er minstens 17 rode chips en 20 blauwe chips in de zak zaten. Wat weten ze hiermee? Absoluut niets. Het zou hun keuze niet mogen beïnvloeden. Maar toch gebeurde iets interessants.

Quote Door de gekende gegevens in een nieuw jasje te steken en vooral veel te herhalen, schatten mannen het risico om hun geld te verliezen kleiner in.

Hoe meer informatie de onderzoekster aanbood, hoe vaker de mannelijke deelnemers akkoord gingen om de gok te wagen. Of de extra informatie goed of slecht nieuws was, of nuttig of waardeloos voor de risicoinschatting, bleek niet uit te maken. Ze werd sowieso positief geïnterpreteerd. Door de gekende gegevens in een nieuw jasje te steken en vooral veel te herhalen, schatten mannen het risico om hun geld te verliezen met andere woorden kleiner in. Op vrouwelijke participanten inpraten lukte minder goed. Zij zagen de ontbrekende informatie voor wat ze was en bleven vaker bij hun beslissing.

Karmarkar herhaalde de studie online met fictief geld en een meer gevarieerde steekproef. De resultaten bevestigen dat het verschil tussen mannen en vrouwen niet toevallig is, en toeneemt naargelang er meer informatie bijkomt. De onderzoekster vond het effect terug in verschillende leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus en inkomenscategorieën.

Wat betekent dat concreet?

“Wanneer ze meer informatie krijgen, schatten mannen het risico van een investering lager in dan vrouwen. Daarom zullen ze grotere bedragen investeren”, concludeert Karmarkar. Goed nieuws voor banken, verzekeraars en mensen in de verkoop. Door tegen mannen te blijven praten, verhoog je de kans dat je ze kan overhalen om te beleggen zonder het rendement echt te kennen – toch in vergelijking met vrouwen, bij wie dat minder goed lukt.

Volgens de onderzoekster zeggen de resultaten ook iets over de alledaagse of professionele keuzes die mannen en vrouwen maken. Omdat mannen sneller beslissen om een financieel risico te nemen, zullen ze sneller risicovol investeren, deelnemen aan gokspellen of loterijen, maar ook leidinggevende functies bekleden.

Lees ook: