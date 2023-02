Nele (34) woont in een goedkoop appartementje in Berlijn: “Omdat ik geen hypotheek moet afbetalen, kan ik veel uit eten gaan en verre reizen maken”

Liesl (26) verdient 3.000 à 3.300 euro netto als zelfstan­dig vroedkundi­ge en als slaapcoach: “In onze praktijk heeft iédereen een bijverdien­ste”

Liesl Ost (26) begon haar carrière als vroedkundige vol enthousiasme. Met iets té veel enthousiasme zou je zelfs kunnen zeggen, want na drie jaar voelde ze zich compleet overrompeld door de vele ballen die ze in de lucht moest houden. “Zo kon het niet blijven duren, dus ik besloot om minder klanten aan te nemen en me daarnaast te specialiseren in online baby- en kinderslaapcoaching. Ook al omdat je als geconventioneerd vroedkundige erg weinig verdient.”

12 februari