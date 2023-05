Neem je aardgas en stroom best af bij dezelfde leverancier? Of ga je voor meerdere energiespelers?

Gasprijzen keren terug naar normale hoogtes: wat betekent dat voor jouw factuur?

Volgens een nieuw rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) ligt de gascrisis grotendeels achter ons. Gisteren daalde de gasprijs op de groothandelsmarkt naar 32 euro per megawattuur, ofwel het laagste niveau sinds de zomer van 2021. Hoe speel je hier slim op in? Behoed je je beter voor prijsstijgingen komende winter door nu een vast contract te nemen? Of profiteer je best zo lang mogelijk van de huidige prijzen met een variabel tarief? Energie-expert Moniek de Jong geeft advies.