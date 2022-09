Neem hier deel aan ‘Het Grote Gelddebat’ en stem live mee

“Pindakaas kost evenveel als choco, maar het is voedzamer”: zo maak je een voedzame brooddoos voor een klein budget

In het beste geval koude pizza, frieten of een hamburger, maar soms ook een handvol chips of zelfs beschimmeld brood. Armoede wordt vaak concreet in schrijnend lege brooddozen. Scholen en leerkrachten doen wat ze kunnen, en daarbij krijgen ze steun van het initiatief Brood(doos)nodig. Daar kan iedereen een steentje toe bijdragen, zegt projectmedewerker Evelien Pissens. Hoe je ook zelf voor minder geld een voedzame lunch kunt maken, vertelt voedingsexperte Karolien Olaerts: “Ga gerust voor voorverpakt brood, dat blijft langer goed.”

