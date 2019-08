Nederlandse Spoorwegen geeft ticketverkoop (deels) uit handen: “Tankpas geeft straks toegang tot trein” HAA

20 augustus 2019

06u43

Bron: ANP 0 Geld De Nederlandse Spoorwegen (NS) gaat bedrijven zoals leasemaatschappijen, touroperators en hotelexploitanten stimuleren om treinkaartjes en -abonnementen te verkopen aan klanten. Dat meldt de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad.

Het spoorbedrijf is daarmee naar eigen zeggen de eerste vervoerder in Europa die een deel van de verkoop volledig uitbesteedt aan derden. De nieuwe partners van NS kopen op grote schaal treinkilometers in bij NS. Die kunnen ze naar eigen inzicht verdelen onder hun klanten. Zij mogen zelf de prijs van een ticket of abonnement bepalen. De klant kan dan bijvoorbeeld via een app of tankpas gebruikmaken van de trein.

De NS wil verstokte autorijders naar het spoor lokken en hoopt zaken te doen met diverse mobiliteitsbedrijven. "Straks geeft de traditionele tankpas van de leasemaatschappij toegang tot de trein", zegt commercieel directeur Tjalling Smit. "De gebruiker van een leaseauto kan dan zelf kiezen welk vervoermiddel hem of haar het beste uitkomt: de auto of de trein.”