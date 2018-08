Nederlandse fraudeur licht opvallend veel Belgen op: belofte van miljoenen met bitcoins bleek piramidespel Maarten van Dun

04 augustus 2018

12u57

Bron: AD.nl 0 Geld De 24-jarige Pieter J. haalde kapitalen op, ook bij Bekende Nederlanders, voor beleggingen in bitcoins. Volgens de Nederlandse belanstingdienst Fiod liet hij het geld verdwijnen. Gedupeerden, waaronder opvallend veel Belgen, willen hun geld terug.

In korte tijd wist de jonge twintiger Pieter J. met zijn belofte van '1 procent rendement per dag' zo'n 5 miljoen euro van beleggers los te weken. Sinds februari legden tussen de honderd en tweehonderd mensen in, bij zijn bedrijf Bitnextfast. Ook enkele bekende Nederlanders investeerden bij J., onder wie een aantal jonge prominenten uit de muziekindustrie.

Nu denkt de Fiod dat J. een groot deel van dat geld heeft laten verdwijnen. In totaal zou er een gat zijn van 2,5 miljoen euro. Op de rest van het geld is beslag gelegd. Volgens ingewijden gaf J. forse bedragen uit aan luxe goederen, zoals dure horloges en andere sieraden, en had hij privévliegtuigen gehuurd voor tripjes naar Nice, Monaco en Ibiza.

