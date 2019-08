Nederlander Jeroen Dijsselbloem grijpt naast topbaan bij IMF Laurens Kok ADN

02 augustus 2019

21u24

Bron: AD.nl, ANP 2 Geld Niet de Nederlandse oud-minister van Financiën en ex-Europgroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem maar de Bulgaarse Kristalina Georgieva lijkt Christine Lagarde op te gaan volgen als hoogste baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hoewel beide kandidaten niet de vereiste meerderheid aan stemmen binnenhaalden, had de Bulgaarse wel iets meer stemmen gekregen. Dijsselbloem trok daarna zijn conclusies en feliciteerde zijn tegenstrever.

Dijsselbloem was tot het einde toe in de race voor de topjob maar dolf vanavond na de beslissende stemronde het onderspit. Daarna trok hij zich terug. “Ik feliciteer Kristalina Georgieva met de uitkomst van de Europese stemming. Ik wens haar veel succes”, twitterde Dijsselbloem. De Fin Olli Rehn en de Spaanse Nadia Calviño hadden eerder op de dag hun kandidatuur al ingetrokken.

Dijsselbloem behoorde tot een select groepje kanshebbers. Hij had de steun van onder meer Duitsland, maar bij Zuid-Europese landen was hij minder populair vanwege zijn optreden bij de Griekse schuldencrisis, toen hij als eurogroepvoorzitter een strikte begrotingslijn aanhield.



De stemming was lang spannend en Georgieva kon niet rekenen op de vereiste meerderheid (van 55 procent van de stemmen van de 28 EU-landen, die bovendien 65 procent van de Europese bevolking vertegenwoordigen), maar Dijsselbloem voorkwam met zijn terugtrekking een slepende discussie over de uiteindelijke kandidatuur.

De aanstelling moet nog door het IMF zelf worden behandeld. Maar er bestaat een soort herenakkoord dat Europese landen het hoofd van het IMF mogen aanwijzen, terwijl de Amerikanen de baas van de Wereldbank mogen benoemen.



Dijsselbloem had de tweede Nederlander kunnen zijn die leiding geeft aan het IMF. Het IMF werd in 1944 tegelijkertijd met de Wereldbank opgericht en heeft als belangrijkste taak om landen bij te staan die geen geld meer kunnen lenen op de kapitaalmarkt. De positie bij het IMF kwam vrij nadat topvrouw Christine Lagarde onlangs werd verkozen tot voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Lagarde begint in november aan die nieuwe baan.