Nederlaag fiscus in geschil met Finse groep kost Belgische staatskas zeker 100 miljoen

In juni 2020 trok Fortum naar de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg om de claims over de aanslagjaren 2010, 2011, 2012 en 2013 aan te vechten. De rechtbank geeft Fortum nu gelijk en stelt dat er wel een economisch en financieel verantwoorde reden was om zo'n juridische structuur op te zetten. De fiscus heeft intussen laten weten dat het de strijdbijl begraaft en niet in beroep gaat.