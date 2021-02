Neckermann onderhandelt met derde partij over kapitaalinjectie

CEO Laurent Allardin onderhandelt met Wamos en zustermaatschappij Nautilia om een kapitaalverhoging te bekomen. "Maar we spreken ook met een derde partij die geïnteresseerd is in ons project en gelooft in het merk Neckermann en het personeel." Het zou gaan om een private equity-bedrijf dat nog niet actief is in de reiswereld. Een finaal akkoord ligt vandaag nog niet op tafel maar Allardin spreekt van "positieve" onderhandelingen.