"Nauwelijks ongevallen gehad? Dan heeft een hogere franchise zeker zin": welke soorten vrijstellingen zijn er? En wat zijn de voor- en nadelen?

Er zijn drie soorten franchises:

• Vast bedrag: Ten eerste is er de franchise voor een vast bedrag, waarbij een vaste som als franchisebedrag bepaald wordt in je verzekeringpolis. 200 euro per schadegeval, bijvoorbeeld. Dat bedrag moet je dus zelf betalen als je iets overkomt, ongeacht de hoogte van de schadevergoeding.

• Procentuele franchise: Daarnaast bestaat ook de procentuele franchise. Daarbij is je vrijstelling gelijk aan een bepaald percentage van de totale schadevergoeding waarop je recht hebt. Je betaalt dus zelf bijvoorbeeld 5% van de schade.

• Vergoeding per meeteenheid: Tot slot is er nog een derde soort, de franchise per meeteenheid of de ‘Engelse franchise’. Daarbij krijg je enkel een vergoeding van je verzekeraar als de schade een bepaalde grens overschrijdt. Sluit je een verzekering af kan er bijvoorbeeld in het contract staan dat de verzekeraar pas tussenkomt als de schade méér dan 250 euro bedraagt.