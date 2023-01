Nationale loterij keert gelukkigen in crisisjaar in totaal recordbedrag van bijna 1 miljard uit: enkele cijfers om van te dromen

We besparen in deze bijzondere tijd zowat op alles, ook (een beetje) op een gokje voor de jackpot. Toch keerde de Nationale Loterij nooit meer winst uit dan het afgelopen jaar: in totaal bijna één miljard euro. Dat is ruim 100 miljoen meer dan in 2021. Er waren in 2022 duidelijk niet alleen in Olmen winnaars. Enkele duizelingwekkende cijfers op een rijtje, waaronder de meest succesvolle Lotto-nummers.