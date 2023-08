Naomi (32) startte op haar 19de als zelfstandige: “De eerste zes jaar kon ik mezelf nauwelijks iets uitkeren”

‘Familie’-ac­teur Maarten Cop reist liefst zo goedkoop mogelijk: “Onze reis deze zomer is de duurste die ik ooit heb gemaakt”

In de zomer geven we graag wat extra uit aan reizen en andere pleziertjes. Wij vroegen aan bekende levensgenieters waar zij deze vakantie hun geld aan spenderen. Acteur Maarten Cop (23), bekend van ‘Familie’ en ‘Hoodie’, trekt deze zomer naar het betoverende Santorini in Griekenland. “Dit is de duurste reis die ik ooit hebt gemaakt. En dat is eigenlijk volledig tegen mijn principes in.”