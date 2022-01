Naast vaste en variabele bestaan er ook dynamische energiecontracten. Bieden zij het antwoord op de stijgende energieprijzen?

Prijs vat Brentolie op hoogste niveau sinds 2014

De prijs van een vat Brentolie is dinsdag gestegen tot het hoogste niveau in zeven jaar. Eén van de oorzaken is de verstoorde productie in landen als Libië en Nigeria, maar er is ook een gestegen vraag. De prijs van een vat Brentolie van de Noordzee was kort na 3.10 uur Belgische tijd gestegen tot 86,95 dollar (+0,54%). In oktober 2014 was een vat 86,74 dollar waard.

13:18