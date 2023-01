Na weigering van 700 gezinnen: Fluvius voorziet bekabelde digitale meter, maar hoeveel kost dat jou?

MijnenergieMeer dan zevenhonderd gezinnen weigeren de plaatsing van de digitale energiemeter omwille van gezondheidsredenen. Ze beroepen zich hierbij op een arrest van het Grondwettelijk Hof. Wat houdt dat arrest precies in? En welke types digitale meters zijn er in feite? Mijnenergie.be zocht het uit.

Bekabeling versus draadloos

Hoewel studies van de Vlaamse overheid uitwijzen dat de stralingswaarden van de Vlaamse digitale meters lager zijn dan de Europese en Vlaamse norm, oordeelde het Grondwettelijk Hof in 2021 dat mensen het recht hadden een digitale meter te weigeren, indien zij meenden dat het toestel hun gezondheid negatief beïnvloedt. Want, zo vond het Grondwettelijk Hof, elke netgebruiker moet kunnen kiezen voor communicatie via bekabeling in plaats van draadloze communicatie.

Uit een statement van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) blijkt dat ruim zevenhonderd gezinnen gezondheidsredenen aangrepen om de plaatsing van de digitale meter te weigeren. Fluvius maakt met die uitzondering nu komaf. De netbeheerder biedt sinds 1 januari 2023 een bekabelde digitale meter met externe antenne aan. Het plaatst daartoe een buitenantenne op de gevel of aan de rooilijn en verbindt die, via een kabel, met de digitale elektriciteitsmeter. Door de interne antenne van de digitale elektriciteitsmeter uit te schakelen, is er geen draadloos signaal in de woning vereist.

Tot 821,30 euro extra kosten

De extra kosten die gepaard gaan met de plaatsing van een bekabelde meter komen op rekening van de aanvrager. Het gaat om 340,08 euro voor een digitale meter met antenne op de gevel en 821,30 euro voor een antenne op de rooilijn. De eigenaar van de woning moet daarbij de nodige graafwerken zelf uitvoeren.

Op basis van de reacties op verschillende socialemediaplatformen lijken weigeraars zich niet bij die oplossing neer te leggen. Ze oordelen dat de plaatsing van een buitenantenne nog altijd gepaard gaat met straling en daarom niet beschouwd kan worden als een bekabelde oplossing.

Voor de volledigheid: eigenaars van zonnepanelen kunnen de plaatsing van de digitale meter nog altijd uitstellen tot 2025.



Ben je eigenaar van zonnepanelen? Ga je dan best voor een analoge of een digitale meter?

Interessant voor het capaciteitstarief

Mijnenergie.be ontwikkelde een applicatie waarmee je het effect van het capaciteitstarief op jouw energiefactuur raadpleegt. Wie over een digitale meter beschikt, kan zijn reële verbruiksgegevens en piekverbruik laten uitlezen voor een persoonlijke simulatie. Je komt meteen ook te weten welk effect een hoger of lager piekverbruik op jouw energiefactuur heeft. Deze applicatie vind je in de onderstaande kader.

