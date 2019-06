Na uw pensioen heeft u kapitaal van 392.000 euro nodig Johan Van Geyte

21 juni 2019

00u00 2 Geld De Belg die na zijn pensioen zijn levensstandaard wil behouden, moet tegen dan een extra kapitaal opbouwen van gemiddeld 392.000 euro. Een groepsverzekering en pensioensparen volstaan daarvoor niet.

Het wettelijke pensioen is gemiddeld maar 62% van het laatste loon. Wie zijn levensstandaard wil behouden, moet dus bijkomende inkomstenbronnen aanboren of een extra pensioenkapitaal aanleggen. Dat kan onder meer via de groepsverzekering en het fiscaal aangemoedigde pensioensparen. Na omzetting in een rente verhoogt dat laatste de inkomsten in de praktijk evenwel gemiddeld maar met 17%, zodat er nog steeds een kloof blijft, aldus een analyse van Belfius. Dat betekent dat het absoluut nodig blijft om zelf bij te sparen. Zo zal iemand met een loon van 2.200 euro netto, die ook een groepsverzekering heeft en aan pensioensparen doet, zelf nog moeten zorgen voor een kapitaal van gemiddeld 129.600 euro (zie voorbeeld). Om tot dat bedrag te komen, moet hij vanaf zijn 35ste maandelijks 395 euro sparen via een spaarrekening, of 262 euro als hij kan beleggen met een opbrengst van 3%.

Kloof overbruggen

Uiteraard is elke situatie anders. Om iedereen inzicht te geven in zijn persoonlijke toestand, komt Belfius met de app Yume. Daarin kunnen gebruikers hun inkomsten ingeven en hun reeds gespaarde bedrag, alsook hun geplande grote uitgaven. Verder houdt de app rekening met de persoonlijke pensioenvoorzieningen die door de overheidsinstantie Sigedis worden bijgehouden. De app is zowel beschikbaar voor klanten van de bank als voor niet-klanten.

Een gelijkaardige app werd vorig jaar al ontwikkeld door Bank De Kremer, dat deel uitmaakt van Bank J. Van Breda & Co. "Meer dan 10.000 mensen hebben hem intussen gebruikt", zegt algemeen directeur Mieke Janssens. "Zij weten intussen hoe groot de spaarinspanning is die ze moeten doen." In tegenstelling tot de app van Belfius legt die van Bank De Kremer geen link met Sigedis. Iedereen moet zijn gegevens zelf opsnorren. "Op die manier blijven we de anonimiteit van de burger bewaren", aldus Janssens.

Bank De Kremer zet intussen een stapje verder. "Nu de gebruikers een overzicht hebben, koppelen we er ook oplossingen aan, waarmee de kloof tussen het pensioen en het laatste loon kan worden overbrugd. Die halen we onder meer bij onze zusterbank Delen." Die oplossingen voorzien onder meer om te beleggen in een aandelenfonds. "Dat is al mogelijk vanaf 100 euro per maand", vult topman Dirk Wouters van Bank van J. Van Breda aan. Alles kan via de app worden afgehandeld, maar evengoed in een kantoor.

Hoeveel moet 35-jarige met nettoloon van 2.200 euro bijsparen?

De bediende uit dit voorbeeld, die ook een groepsverzekering heeft en aan pensioensparen doet, moet zelf nog zorgen voor een kapitaal van gemiddeld 129.600 euro als hij met pensioen gaat. Als hij niet vanaf nu elke maand 432 euro extra spaart, kan hij zijn levensstandaard - en maandelijks inkomen van 2.200 euro - niet behouden.

Leeftijd: 35 jaar

Pensioenleeftijd: 62 jaar

Levensverwachting: 87 jaar

Wettelijk pensioen: 1.350 euro

+ Pensioensparen: 110 euro

+ Aanvullend pensioenplan: 308 euro

= Totaal: 1.768 euro

MAANDELIJKS TEKORT: 432 euro

om levensstandaard van 2.200 euro te behouden