Na twee verliesdagen nog eens lichte winst op Brusselse beursvloer

16 april 2020

18u20

Na twee verliesdagen heeft de Brusselse beurs donderdag nog eens winst geboekt, al was de vooruitgang erg beperkt. De Bel20-index klom 0,15 procent tot 2.925,16 punten.

Vijf aandelen uit de indexkorf wonnen meer dan 2 procent: Barco (+2,89 procent tot 142,50 euro), argenx (+2,61 procent tot 129,80 euro), WDP (+2,44 procent tot 23,26 euro), Galapagos (+2,28 procent tot 188,40 euro) en UCB (+2,08 procent tot 81,66 euro). Bij de kleinere waarden blonken Asit biotech (+10,21 procent tot 0,27 euro) en Kiadis Pharma (+7,74 procent tot 1,99 euro) uit. Daags voordien waren het nog de grootste verliezers. De vastgoedwaarde Intervest deed het ook goed met een vooruitgang van 6,05 procent tot 22,80 euro.

Chipbedrijven in trek op Europese beurzen

Chipbedrijven waren donderdag in trek op de Europese beurzen, dankzij sterke resultaten van chipmaker TSMC. De belangrijkste graadmeters gingen daarnaast overwegend hoger de handel uit. Beleggers keken uit naar de plannen in Europa om de coronamaatregelen voorzichtig te versoepelen. Daarnaast letten de markten op de wekelijkse Amerikaanse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen, die meevielen.

De AEX-index in Amsterdam sloot 1 procent in de plus op 496,08 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 659,40 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent. Parijs bleef achter met een min van 0,1 procent.

De euro was 1,0842 dollar waard, tegen 1,0916 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 20,00 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 27,46 dollar.

