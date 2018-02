Na regering ook Belfius gedagvaard in nieuwe Arco-zaak ADN

08 februari 2018

15u09

Bron: Belga 0 Geld De Arco-gedupeerden die de regering-Michel voor de rechter slepen hebben in die procedure ook staatsbank Belfius gedagvaard. Dat bevestigt advocaat Geert Lenssens vandaag nadat De Tijd het nieuws meldde.

Gisteren raakte reeds bekend dat een deurwaarder met een dagvaarding afgezakt was naar de premier. Later op de dag werd ook Belfius - de rechtsopvolger van de Belgische bankpoot van het gekapseisde Dexia - mee in het bad getrokken, bevestigt Lenssens. Samen met meester Niels Van Campenhout treedt hij op namens de initiatiefnemers 'Geld terug van Arco' en 'Arcoparia's', twee verenigingen van gedupeerde Arco-spaarders.

Twee bestuursleden van die verenigingen dagvaarden dus de regering en Belfius. Het is de bedoeling dat later de gedupeerden zich aansluiten, zodat het een groepsgeding wordt. "De twee verenigingen hebben op de valreep beslist om ook Belfius in de zaak te betrekken", dixit meester Lenssens. "Dat geeft hen de kans om de vordering tegelijk tegen Belfius in te stellen. Ze vragen om zowel de staat als Belfius aansprakelijk te stellen." De betrokkenheid van de twee sluit op elkaar aan, klinkt het.

De twee dagvaarden de staat op basis van twee arresten, van het Europees Hof eind 2016 en van het Grondwettelijk Hof een paar maanden later. De eerste rechtbank verklaarde de waarborgregeling strijdig met het Europees recht, de tweede met de grondwet. "De stelling is dat als de staat zowel de Europese wet als de grondwet niet respecteert, dat een dubbele fout is", legde Lenssens eerder uit.

Oproep aan zoveel mogelijk gedupeerden

Arco was de investeringsmaatschappij van de christelijke werknemersbeweging ACW, nu beweging.net. Arco belegde een groot deel van het geld in Dexia, en als belangrijke aandeelhouder ging ook Arco kopje onder toen de bank in 2011 failliet ging en de regering de Belgische bankpoot nationaliseerde. Door het faillissement werden ook de Arco-coöperanten getroffen want zij verloren hun geld.

De betrokken Arco-gedupeerden eisen honderd procent van hun kapitaal terug. Ze roepen zoveel mogelijk gedupeerden op om zich aan te sluiten. Via Facebook vragen ze de zowat 800.000 Arco-gedupeerden om zich gratis aan te sluiten. De twee organisaties telden gisteren naar eigen zeggen meer dan 3.300 aanhangers. Bij Arcoparia's zijn er op een dag tijd al 1.000 Facebook-volgers bijgekomen, aldus Lenssens.

Derde procedure tegen Belfius

De procedure wordt op 23 februari ingeleid voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Het gaat om derde procedure tegen Belfius. Advieskantoor Deminor startte namens Arcopar Actieteam een zaak op (tegen Belfius, de staat, Arco en voormalige Arco-topvrouw Francine Swiggers) en Geld Terug van Arco startte eerder een zaak voor de rechtbank in Turnhout.

Vorige week liet premier Charles Michel nog weten dat het juridisch werk rond de gedeeltelijke vergoeding van Arco-spaarders voortgaat. De regering werkt aan een alternatieve regels nadat de staatswaarborg afgeschoten werd door het Europees Hof van Justitie. De hele kwestie rond de vergoeding voor de Arco-gedupeerden valt samen met de plannen voor de beursgang van Belfius.