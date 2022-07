Na problemen bij aanvraag schadevergoeding Brussels Airlines: dit zijn je rechten als passagier

Prijzen benzine en diesel in Frankrijk vanaf september fors lager dan bij ons: “Je zal weer kunnen tanken voor 1,50 euro per liter”

Wie in Frankrijk gaat tanken, zal de prijzen in september flink omlaag zien gaan. De Franse regering heeft afgelopen weekend beslist om de korting op de brandstofprijs vanaf dan te verhogen van 18 cent naar 30 cent per liter. Wie zijn tank vult bij Total, krijgt daar nog eens 20 cent extra korting per liter bovenop in tankstations die gelegen zijn langs de autosnelweg.

18:03