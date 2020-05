Na overleg met Lufthansa: “Begin van toenadering over staatssteun Brussels Airlines” HAA

15 mei 2020

14u30

Bron: Belga 6 Geld De federale regering en de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa zijn vanmiddag uit elkaar gegaan zonder akkoord over overheidssteun voor Lufthansa-dochter Brussels Airlines. De gesprekken gaan de komende dagen voort en beide partijen streven naar een “vruchtbaar akkoord”. Dat kan er alleen maar komen als er ook een akkoord is tussen vakbonden en directie van Brussels Airlines over de deze week De federale regering en de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa zijn vanmiddag uit elkaar gegaan zonder akkoord over overheidssteun voor Lufthansa-dochter Brussels Airlines. De gesprekken gaan de komende dagen voort en beide partijen streven naar een “vruchtbaar akkoord”. Dat kan er alleen maar komen als er ook een akkoord is tussen vakbonden en directie van Brussels Airlines over de deze week aangekondigde herstructurering . Dat staat in een gezamenlijk persbericht van de regering en Lufthansa.

Lufthansa-topman Carsten Spohr was vandaag samen met Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines, en covoorzitter Thorsten Dirks naar Brussel afgezakt voor een eerste gesprek met de federale regering. Die werd vertegenwoordigd door premier Sophie Wilmès (MR), minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Op de tafel ligt een dossier van overheidssteun - zeker 290 miljoen euro - voor Brussels Airlines.

Standpunten

Een akkoord werd niet meteen verwacht, en witte rook kwam er dan ook niet na afloop. Wel een gezamenlijk persbericht, waarin staat dat er de komende dagen voort onderhandeld zal worden. De voorbije weken verliepen de contacten moeizaam, zo erkennen regering en luchtvaartgroep, maar “de ontmoeting vandaag heeft beide partijen de kans gegeven om de respectievelijke standpunten verder toe te lichten en een begin van toenadering te bewerkstelligen”, zo staat in het communiqué. “Beide partijen hebben de vaste overtuiging om tot een vruchtbaar akkoord te komen in het belang van Brussels Airlines, haar personeel en het ganse ecosysteem rond de luchthaven.”

Garanties

Concreet zal er de komende dagen onderhandeld worden over “de vorm en de voorwaarden van de financiering”. De regering is bereid Brussels Airlines financieel te steunen, maar alleen als daar garanties van Lufthansa tegenover staan over de toekomst van haar Belgische dochter. “Zo moeten er zekerheden worden ingebouwd met het oog op een correcte uitvoering van een realistisch en toekomstgericht businessplan voor Brussels Airlines dat gericht is op winstgevende groei, ecologisch verantwoord is en tewerkstellingsvooruitzichten biedt”, klinkt het. Lufthansa dan weer, wil niet dat de “operationele efficiëntie” van de groep in het gedrang komt.

Businessplan

Tijdens de ontmoeting vandaag kwam de staatssteun zelf nog niet echt ter sprake, zo valt te horen, maar ging het eerder om het stemmen van de violen wat betreft het businessplan en het schetsen van een gezamenlijk ambitiekader voor Brussels Airlines. “Zowel Lufthansa Group als de Belgische overheid onderkent het belang van Brussels Airlines als economische hub met een uitgebreide Europese connectiviteit en onderschrijft het belang van een ambitieus groeiplan dat zich concentreert op het Afrikaanse en het Noord-Amerikaanse continent”, heet dat in het gezamenlijke persbericht.

Bij Brussels Airlines werd enkele dagen geleden een omvangrijke herstructurering aangekondigd. Er staan duizend banen op het spel, of een kwart van alle jobs bij de luchtvaartmaatschappij.

Vakbonden

De vakbonden van de luchtvaartmaatschappij willen pas over een sociaal plan onderhandelen als er meer duidelijkheid is over de toekomst van de maatschappij, en dus ook over overheidssteun, maar ze krijgen die bal vrijdag min of meer teruggekaatst. Een akkoord over staatssteun “is maar mogelijk indien er ook een akkoord wordt gevonden tussen de sociale partners en de directie van Brussels Airlines”, zeggen de federale regering en Lufthansa. Daarnaast wordt er ook verwezen naar de gesprekken tussen de luchtvaartgroep en de Duitse overheid. Die gaan over 9 miljard euro aan staatshulp.

